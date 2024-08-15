Командир "Града" рассказал о продвижении российских войск в районе Красногоровки
Темпы продвижения российских войск по линии боевого соприкосновения в районе Красногоровки ДНР очень быстрые, рассказал ТАСС командир расчета БМ-21 "Град" группировки войск "Юг" с позывным Гроза.
"Сейчас работаем на [линии фронта в районе] Красногоровки. Фронт продвигается очень быстро", - сказал командир.
Он добавил, что со стороны противника работает контрбатарейная борьба, поэтому для обеспечения безопасности экипажа расчеты РСЗО постоянно меняют позиции.