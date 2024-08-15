Российский расчет ТОС-2 уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Получив задачу по поддержке штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие расчета ТОС-2 совершили марш на огневую позицию, произвели наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем выполнили залп по позициям ВСУ на дистанцию около 20 км", - сообщили в российской военном ведомстве.

Как добавили в Минобороны, применение военнослужащими термобарических боеприпасов позволяет уничтожать личный состав противника, укрывшийся в окопах, укрепленных сооружениях и в легкобронированной технике.

Новейшая ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Состоит на вооружении войск РХБЗ. Реализована на колесном шасси автомобиля Урал-63704-0010 с бронированной кабиной. В Минобороны РФ отметили высокую огневую мощь боевой машины ТОС-2 и ее маневренность, высокую мобильность за счет колесного шасси и дальность стрельбы до 20 км.