Ульяновские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

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«После запуска квадрокоптера с прикрепленными к нему боеприпасами, оператор-десантник обнаружил на правом берегу Днепра, в полуразрушенных зданиях, спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для связи с подразделениями и БПЛА украинской армии», — уточнили в МО РФ. После этого военный произвел сброс ВОГов и ручных гранат, в результате чего связь противника была выведена из строя.

Ранее живая сила и военная техника ВСУ в Курской области была поражена авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).