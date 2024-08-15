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Российские медики на СВО столкнулись с новыми вызовами

Российские медики столкнулись с новыми вызовами в ходе специальной военной операции (СВО) из-за современных боеприпасов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.

Российские медики на СВО столкнулись с новыми вызовами
© РИА Новости

Он объяснил, что врачи на СВО сталкиваются со снарядами, которые обладают высокой кинетической энергией.

«Такого опыта было немного», — признал собеседник агентства. «У нас сейчас бывают пациенты, у которых точечные ранения, насквозь проходит организм», — добавил он.
Военные новости
Александр Бабич
СВО