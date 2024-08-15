В Британии рассказали об управляющем США «командном пункте»

Демократической партией США управляет невидимый «командный пункт», а президент страны играет чисто номинальную роль. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил бывший агент британской разведывательной службы Ми-6 Алистер Крук.

По его словам, в американской политике сейчас происходят серьезные изменения — «командный пункт» переходит к «всегосударственному охвату». Данный метод управления заключается в идеологической согласованности между всеми частями госаппарата, а также СМИ и финансовыми организациями.

«Все как бы вертится вокруг смысла лозунгов: "наша демократия", "наш консенсус", "наши ценности". Это своего рода процесс тотализации, в основе которого жесты, вызывающие у людей эмоциональный отклик. Осуществляет их "командный пункт" с участием Голливуда, благодаря чему над людьми устанавливают контроль», — сказал эксперт. Он добавил, что подобный подход сказывается и на внешней политике — Запад вместо того, чтобы лучше понять позицию России, Китая или Ирана по тем или иным вопросам, объявляет эти страны «экстремистами, не разделяющими ценности демократии».

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал нового кандидата на пост президента США Камалу Харрис марионеткой Александра Сороса, сына скандально известного американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса. Так он прокомментировал заявление Сороса о том, что Харрис является лучшим и самым квалифицированным кандидатом.