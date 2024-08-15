Названа возможная цель Ирана при атаке на Израиль

При атаке Ирана на Израиль под удар может попасть гражданская инфраструктура порта Хайфа. О возможной цели обстрела пишет Bloomberg.

По словам западного чиновника, с которым пообщалось агентство, Иран попытается избежать большого числа жертв среди гражданских, поскольку это могло бы повлечь за собой «разрушительный ответ» со стороны Израиля.

По данным Bloomberg, запланированное нападение на еврейское государство может оказаться более интенсивным, чем предыдущее. Речь идет об ударах, нанесенных по территории Израиля в апреле. В материале уточняется, что в таком случае могут пострадать опреснительные установки, военные объекты и ядерный реактор. Также не исключается кибератака, которая должна «парализовать» Израиль.