США игнорирует запрос Британии бить по РФ ракетами Storm Shadow

Великобритания запросила у США их позицию по поводу ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow, но Лондон проигнорировали, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Лондон был готов дать разрешение Киеву на использование вооружения, но хотел узнать позиции союзников НАТО, а также получить одобрение у США. Издание пишет, что запрос «застрял в системе». Он был отправлен более месяца назад. Тем самым, отмечает The Times, Вашингтон фактически блокирует продвижение этого вопроса, потому что боится эскалации.

Американское посольство не подтвердило информацию, заявив, что это является делом Лондона и Киева

Один из источников рассказал, что Киев принял решение об атаку на Курскую область именно в связи с отказом разрешить удары по дальнобойными ракетами.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России предоставленным оружием. Экс-премьер также подчеркнул, что это оружие оплачено британскими налогоплательщиками, поэтому только Лондон может решать, каким образом его использовать.