Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о напряженной обстановке на двух направлениях. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram.

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Уточняется, что напряженная ситуация наблюдается на купянском и северском направлениях. В Генштабе ВСУ добавили, что боестолкновения продолжаются.

Ранее генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о просчете украинской армии в Курской области. По его словам, Киев не предусмотрел, что Россия будет биться до конца.

Профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Мазала выразил мнение, что неудачный исход атаки ВСУ на Курскую область может привести к капитуляции Киева.