Орпо: Финляндия увеличила в пять раз производство боеприпасов

Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз с начала конфликта на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо, передает ТАСС.

По его словам, конфликт на Украине показал, что оборонной промышленности необходимо наращивать производство боеприпасов для военного времени. В связи с этим Финляндия увеличила их производство в пять раз. Этим занимаются компании Nammo, Sisu, Valmet, оборонительный холдинг Patria и другие, отметил Орпо.

Также он в очередной раз указал на необходимость поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».