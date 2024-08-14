Ким Дотком считает, что РФ завладеет всем переданным Украине оружием НАТО

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком считает, что в руках России в ближайшем будущем окажется вся военная техника, которую Украина получила от США и НАТО.

"[Движение] "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) в Афганистане устраивает масштабный военный парад с военной техникой США стоимостью $85 млрд, оставленной [президентом США] Джо Байденом и [вице-президентом страны] Камалой Харрис. В ближайшем будущем Россия завладеет всей техникой США и НАТО, поставленной Украине", - написал он в X (ранее Twitter).

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенных Штатов о намерении вывести войска. 15 августа 2021 года президент Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан.