Украинские военные прошли обучение в Великобритании, вернулись на Украину и сразу же стали применять полученные в королевстве навыки, рассказал в эфире «Радио Sputnik» доцент РЭУ Плеханова, эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов.

По его словам, тактические и стратегические схемы королевства включают качественную разведку, применение БПЛА различных типов, связь, в том числе и космическую — через Stalink. Кроме того, в их рамках активно ведется поиск уязвимых мест в обороне противника.

Масликов пояснил, что в настоящее время российские военные ведут активные, успешные действия на ряде направлений. С тем, чтобы смягчить давление, продлить агонию Украины, Киев принял решение применить освоенные украинскими бойцами тактические приемы в Курской области.

Разведка Украины тщательно проанализировала полученные с помощью спутников, авиации и дронов данные, нащупала место, где можно было прорвать оборону. В это место и ударили бригады, констатировал эксперт.

По его данным, в прорыв вошло огромное количество разведгрупп, а за ними сразу же потянулись войска на легкобронированной колесной технике. Далее схема повторялась в той же последовательности — разведка, ввод групп, дальнейшее продвижение.