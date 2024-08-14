Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели, атакуя Курскую область

Вооруженные силы Украины не учли решимость России бороться до конца в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, ВСУ остались под ударом ВС РФ.

«ВСУ не предусмотрели того, что что бы они ни делали, мы в принципе не собираемся отходить никуда и что мы будем биться до конца», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

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Он подчеркнул, что украинские силы оказались под ударом российских подразделений, которые «со всех сторон уничтожают противника».

По его данным, авиация ВСУ не была замечена над Курской областью, передает RT. Ранее Алаудинов заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут вскоре убить его собственные «хозяева». По его мнению, это может произойти в ближайшее время.