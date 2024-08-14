В поселке Курской области объявили обязательную эвакуацию населения

В поселке Глушково Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, соответствующее решение принял региональный оперштаб.

«Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот". Прошу всех следовать рекомендациям», — написал Смирнов.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ совершили нападение на Курскую область. В регионе объявлены режимы ЧС федерального уровня и КТО. На 12 августа сообщалось, что под контролем Украины находится 28 населенных пунктов. Из приграничных районов были эвакуированы свыше 120 тысяч человек. Целью нападения в Киеве назвали усиление своей позиции на переговорах.