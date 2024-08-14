Над Одессой поднялся огромный гриб дыма, похожий на ядерный взрыв
В Одессе после прилета удара ВС РФ произошел мощный взрыв в районе порта, перешедший в пожар. Над местом взрыва поднялось облако дыма в форме гриба.
"Было громко, - рассказывают одесситы в соцсетях. - Мы сидим, выпиваем, а тут гриб в небо поднялся..."
Затем над портом навис султан густого черного дыма.
"Горит топливо", - написали местные каналы.
Однако по данным пророссийского подполья, удар был нанесен по складу с боеприпасами и сопровождался их детонацией.
"Погибло много военных, среди них есть иностранцы", - сообщил подпольщик Лебедев.