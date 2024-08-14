Названы регионы России, которые ВСУ могут атаковать после Курской области

После нападения ВСУ на Курскую область сохраняется угроза атак украинских войск в других приграничных регионах РФ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, речь идет о Брянской и Белгородской областях.

© МО Украины

Сохраняется опасность украинских атак для Брянской и Белгородской областей. Но я думаю, что после Курска мы уже привели в полную боевую готовность те подразделения, которые должны прикрывать эти направления, — полагает он.

По мнению собеседника, ВСУ попытались прорвать оборону в том регионе России, где посчитали, что не получат ответа. Он напомнил, что в населенных пунктах Курской области, куда зашли украинские войска, остались около двух тысяч человек. По словам полковника, Киев фактически использует их в качестве живого щита, чтобы ВС РФ не применяли в приграничных районах авиацию, артиллерию и ракеты.

Алаудинов раскрыл число зашедших в Курскую область бойцов ВСУ

Но ВСУ обречены. Я не думаю, что они смогут закрепиться в Курской области, но гадостей наделать могут. Наши войска уже перерезали им все пути логистики. Пройдут сутки-двое, и украинские военные в этом районе перестанут получать продовольствие. Я полагаю, что уже в течение этой недели что-то станет ясно, и мы их отбросим на исходные позиции, — предположил эксперт.

По данным Минобороны РФ, украинские войска продолжают попытки прорваться вглубь Курской области. Их отражают силы авиации, БПЛА и артиллерии. В ведомстве сообщили, что за последние сутки пресечены шесть атак в направлении Погребки, Коренево, Ольговки, Черкесского Поречного и Русского Поречного, а также в районах Левшинки, Скрылевки, Семеновки, Камышного и Алексеевского.