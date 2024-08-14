По военному складу в порту Одессы нанесен удар

По военному складу в порту Одессы нанесён удар, среди погибших военных есть иностранцы. Сейчас к месту удара подъезжают медработники, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилёт в морской порт, по складу. Детонацией развалило много. Есть погибшие, в том числе иностранцы», — сказал Лебедев РИА Новости.

Сейчас место оцеплено Службой безопасности Украины, машины не пропускают, только скорые, отметил собеседник.

О том, что взрыв прогремел в Одессе, расположенном на юге Украины, ранее сообщило издание «СТРАНА.ua». В регионе перед этим был введён режим предупреждения об угрозе с воздуха.