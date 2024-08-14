Алаудинов допустил скорое убийство Зеленского

Владимира Зеленского в ближайшее время могут убить его «хозяева». Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов, передает «РИА Новости».

Он назвал Зеленского «просроченным наркоманом, который может вот таким образом уничтожать украинский народ и совершить нападение на мирное население в Курской области».

Алаудинов раскрыл число зашедших в Курскую область бойцов ВСУ

«Его нормальным может считать только такой же человек, который равен ему. Даже не человек, а такое же животное, как он. Поэтому я надеюсь только на одно, что мы будем его не расстреливать, не сажать, а вешать, как последнюю подлую фашистскую тварь. Я надеюсь, что до того, как мы до него доберемся, его хозяева не убьют, вполне такое может быть в ближайшее время», — считает Алаудинов.

Ранее Алаудинов сообщил, что на территорию Курской области в общей сложности зашло порядка 12 тысяч военных ВСУ. При этом, по его словам, среди них было очень много иностранцев.