Российский генерал раскрыл изначальные цели зашедших в Курскую область бойцов ВСУ

Изначально целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) был захват не только Курской области, но и части Белгородской. Такие данные раскрыл российский генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

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«Целью изначально было захватить Курскую область, (...) планировалось захватить еще часть Белгородской области, но у них расчет был такой, что их молниеносное наступление уже не будет остановлено», — пояснил он.

Алаудинов раскрыл число зашедших в Курскую область бойцов ВСУ

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ проникли в регион на глубину 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

По словам Алаудинова, на территорию российского региона зашли около 12 тысяч солдат.