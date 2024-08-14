Российский генерал раскрыл изначальные цели зашедших в Курскую область бойцов ВСУ
Изначально целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) был захват не только Курской области, но и части Белгородской. Такие данные раскрыл российский генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
«Целью изначально было захватить Курскую область, (...) планировалось захватить еще часть Белгородской области, но у них расчет был такой, что их молниеносное наступление уже не будет остановлено», — пояснил он.
Алаудинов раскрыл число зашедших в Курскую область бойцов ВСУ
С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ проникли в регион на глубину 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.
По словам Алаудинова, на территорию российского региона зашли около 12 тысяч солдат.
«Надо отметить, что это (…) оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. Их отовсюду поснимали и бросили сюда», — рассказал он.