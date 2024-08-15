Российский генерал рассказал о просчете ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали, что Россия будет сражаться до конца в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, данный просчет «сыграл на том», что силы и средства противника оказались под ударом огромного количества российских подразделений, которые «со всех сторон» поразили ВСУ.

Они не предусмотрели того, что, что бы они ни делали, мы не собираемся отходить никуда и будем биться до конца Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Командир «Ахмата» рассказал, что вначале украинские войска заходили в Мартыновку колоннами, в каждой из которой насчитывалось примерно по 10-15 единиц техники. «Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают», — отметил Алаудинов.

Сейчас уже дело дошло до того, что где-то там «прибегает» какая-то одна машина, там пикапчик, газельчик, где-то у кого-то отжали. То есть даже техники для того, чтобы вернуться, у них уже нет Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Алаудинов раскрыл число зашедших в Курскую область бойцов ВСУ

Как утверждает соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, на территорию Курской области заходили около 12 тысяч бойцов ВСУ. Он уточнил, что в российский регион были направлены оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. Среди них было «очень много» иностранцев, добавил Алаудинов.

«Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности. Но я так могу сказать, что большая часть из них в принципе уже уничтожена», — сообщил он.

При этом генерал-майор указал, что украинская авиация не была замечена в небе над российским регионом, несмотря на поступающие сообщения о летящих вертолетах.

Командир «Ахмата» назвал руководителей операции ВСУ в Курской области

Во главе операции ВСУ на курском направлении стоят военные США, а также штабы блока НАТО, убежден Алаудинов. Он предположил, что участие в нападении могли принимать специалисты вооруженных сил западных стран.

«Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский», — заявил он.

Тем временем в администрации президента США ответили на сообщения о причастности Штатов к подготовке атаки ВСУ в Курской области. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что Вашингтон не участвовал в планировании нападения.

Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

Бои с ВСУ в приграничных регионах Курской области начались 6 августа и продолжаются до сих пор. Под удар попала и Белгородская область, не исключены провокации и в Брянской области. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.