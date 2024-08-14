Алаудинов раскрыл число зашедших в Курскую область бойцов ВСУ

На территорию Курской области в общей сложности зашло порядка 12 тыс. военных ВСУ, рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, среди принимавших участие в атаке на приграничный регион военных было очень много иностранцев. Он подчеркнул, что большая часть из них уже уничтожена.

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По его данным, авиация ВСУ не была замечена в небе над российским регионом.

Ранее Алаудинов сообщил, что очень доволен работой в Курской области подразделений спецназа. Он пояснил, что «ребята бьются как львы».