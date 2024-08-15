США признали российские ПВО одними из самых передовых и опасных

Американское военное командование в лице Пентагона считают зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 и другие элементы вооружений, которые составляют противоракетную оборону (ПРО) России, одним из наиболее передовых. Об этом говорится в опубликованном докладе Министерства обороны США.

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«Российские С-400 и вся интегрированная система противовоздушной обороны (ПВО) остается одной из самых продвинутых в мире», — говорится в тексте нового документа.

Также в докладе говорится, что Вооруженные силы Украины якобы не нарушали запрет на удары вглубь российской территории дальнобойным оружием.