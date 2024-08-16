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Власти Украины собираются эвакуировать ещё 25 тысяч жителей Сумской области

В МВД Украины сообщили о готовности эвакуировать ещё 25 тыс. жителей из приграничных районов Сумской области.

Власти Украины собираются эвакуировать ещё 25 тысяч жителей Сумской области
© RT на русском

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«На данный момент эвакуировано 21 тыс. наших граждан, которые проживают в пограничной зоне в Сумской области. 70% детей с этой территории эвакуированы. Мы готовы к эвакуации ещё 25 тыс. человек», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, глава МВД отметил, что местные жители часто отказываются покидать дома.

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены эвакуировать жителей 183 населённых пунктов Сумской области.

Военные новости
Игорь Клименко