Власти Украины собираются эвакуировать ещё 25 тысяч жителей Сумской области

В МВД Украины сообщили о готовности эвакуировать ещё 25 тыс. жителей из приграничных районов Сумской области.

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Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«На данный момент эвакуировано 21 тыс. наших граждан, которые проживают в пограничной зоне в Сумской области. 70% детей с этой территории эвакуированы. Мы готовы к эвакуации ещё 25 тыс. человек», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, глава МВД отметил, что местные жители часто отказываются покидать дома.

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены эвакуировать жителей 183 населённых пунктов Сумской области.