Украина использовала французскую технику во время атаки на Курскую область

В СМИ появилась информация о том, что Украина использовала французскую военную технику во время атаки на Курскую область. Об этом сообщает газета Point.

Как сообщает источник, в сети появилось несколько фотографий французской военной техники, которая участвует в атаке на Курскую область. К примеру, эксперты опознали на таких фотках бронетранспортер VAB.

«Хотя он и не является частью новейшего или технологически продвинутого оборудования, отправленного в Киев, простоватый VAB ценится на местах теми подразделениями, которые его используют. <...> В российской Курской области были замечены эти VAB, с нарисованным на броне белым треугольником. Этот знак виден на украинской технике, ведущей наступление, во избежание дружественного огня», — сообщает газета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что страны Евросоюза и США «благословили» Украину на атаку по Курской области.