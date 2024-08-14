Атаковавшие Курскую область украинские военные вели себя настолько бесчеловечно, что жителям приграничных населенных пунктов приходилось спешно покидать свои дома, сообщили следователи СК РФ после проведенных опросов. Российская газета

Помимо этого, граждане активно делятся с сотрудниками ведомства показаниями о том, как покидали дома вместе детьми, опасаясь за свои жизни. В СК добавили, что офицеры ведомства также уделяют особое внимание вопросам юридического сопровождения и решению социально-бытовых проблем, возникающих у жителей Курской области. Lenta.ru

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что военнослужащие Вооруженных сил России завершают блокирование подразделений ВСУ, которые зашли на территорию Курской области. По его словам, российские войска держат ситуацию в регионе под контролем. News.ru