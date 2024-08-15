СМИ: ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке

Танкисты ВСУ обстреливали дома в селе Мартыновка в ходе попытки вторжения в Курскую область.

Об этом РИА Новости рассказал житель населённого пункта Виталий Скибин.

«Они начали стрелять с танков. Начали в окна стрелять. Постоянно били по хатам», — сообщил очевидец.

Сотрудники Следственного комитета России активно работают с жителями Курской области, пострадавшими в результате преступных действий военнослужащих Вооружённых сил Украины.