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РИА Новости: ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке

Танкисты ВСУ обстреливали дома в селе Мартыновка в ходе попытки вторжения в Курскую область.

СМИ: ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке
© РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал житель населённого пункта Виталий Скибин.

«Они начали стрелять с танков. Начали в окна стрелять. Постоянно били по хатам», — сообщил очевидец.

Сотрудники Следственного комитета России активно работают с жителями Курской области, пострадавшими в результате преступных действий военнослужащих Вооружённых сил Украины.

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