СМИ: ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке

РИА Новости: ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке
Танкисты ВСУ обстреливали дома в селе Мартыновка в ходе попытки вторжения в Курскую область.
Об этом РИА Новости рассказал житель населённого пункта Виталий Скибин.
«Они начали стрелять с танков. Начали в окна стрелять. Постоянно били по хатам», — сообщил очевидец.
Сотрудники Следственного комитета России активно работают с жителями Курской области, пострадавшими в результате преступных действий военнослужащих Вооружённых сил Украины.