Над Ивано-Франковской областью впервые заметили истребители F-16

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в небе над Ивано-Франковской областью Украины впервые заметили западный истребитель F-16. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лебедева, самолет заметили над военном аэродромом ВСУ Коломыя. Уточняется, что это построенный еще в советские времена аэродром, расположенный на окраине райцентра Коломыя.

Минобороны показало видео сдачи в плен двух бригад ВСУ под Курском

«По данным пророссийского сопротивления, на аэродроме Коломыя замечен F-16. Коломыя — аэродром, куда перевели самолеты с военного аэродрома в Староконстантинове. Мне сообщают, что в небе над городом Коломыей летает самолет F-16», — уточнил Лебедев.

Ранее истребители F-16 заметили над Херсонской областью.