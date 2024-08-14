Над Ивано-Франковской областью впервые заметили истребители F-16
Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в небе над Ивано-Франковской областью Украины впервые заметили западный истребитель F-16. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Лебедева, самолет заметили над военном аэродромом ВСУ Коломыя. Уточняется, что это построенный еще в советские времена аэродром, расположенный на окраине райцентра Коломыя.
Минобороны показало видео сдачи в плен двух бригад ВСУ под Курском
«По данным пророссийского сопротивления, на аэродроме Коломыя замечен F-16. Коломыя — аэродром, куда перевели самолеты с военного аэродрома в Староконстантинове. Мне сообщают, что в небе над городом Коломыей летает самолет F-16», — уточнил Лебедев.
Ранее истребители F-16 заметили над Херсонской областью.