Митрополит Курский Герман: ситуация остается сложной, разрушен храм-часовня

Митрополит Курский и Рыльский Герман в рапорте на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассказал о положении дел в Курской епархии в последние дни. Российская газета

«Пришло сообщение, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня», — указали в пресс-службе Московской Патриархии. Ura.Ru

В своем рапорте на имя патриарха Кирилла Герман написал, что из Суджанского района эвакуированы все 12 священников. Их разместили у родственников в Курске. Говорит Москва