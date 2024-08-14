В НАТО прокомментировали опечатывание казарм военной базы в Германии

В НАТО опровергли информацию о том, что казармы авиабазы под Кельном были опечатаны из-за отравления воды в рамках предполагаемой диверсии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя альянса в городе Гайленкирхен.

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«База [в Гайленкирхен] ни в коем случае не была опечатана. Мы проверили воду, она в порядке, и база доступна», — заявил представитель НАТО.

По его словам, на военной авиабазе был лишь повышен уровень безопасности, однако опечатывания казарм не было.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что немецкие правоохранители опечатали казармы бундесвера под Кельном из-за возможной диверсии. По данным издания, злоумышленники проникли на территорию базы и якобы отравили водопроводную воду.