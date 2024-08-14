В России презентовали «царь-дрон», способный нести ФАБ-250

В России создали беспилотный летательный аппарат «Мотылек», способный нести авиационную бомбу ФАБ-250, сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что «царь-дрон» был представлен на форуме «Армия-2024» в Московской области. Как пишут авторы, беспилотник оснащен четырьмя электромоторами, способными поднимать на высоту до 100 метров 230 кг полезной нагрузки. News.ru

Кроме того, группа компаний «АСК» представила на выставке три версии мобильных систем радиоэлектронной борьбы и разведки. Они обеспечивают безопасность для любых объектов от беспилотных летательных аппаратов. Вечерняя Москва

Отмечается, что в зоне СВО также применяют ударно-транспортный дрон «Перун». Это аналог украинской «Бабой Яги». Беспилотник настолько мощный, что помимо боеприпасов и грузов даже способен десантировать бойцов. Российская газета