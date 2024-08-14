Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены покинуть Курскую область из-за провала операции. Его слова передает YouTube-канал Dialogue Works.

«Я думаю, что следующим, что ожидает Украину, будет большое массовое отступление из Курской области», — считает экс-разведчик.

Риттер заявил, что Украина потеряла все в попытке совершить прорыв в глубь российского региона. В результате вторжения поставленная странами Запада техника сжигается в огромных количествах, уточнил эксперт.

По его словам, ВСУ на данный момент находятся в «очень сложной ситуации».

До этого CNN сообщал, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область поднимает вопросы о том, какой цели хочет добиться Киев в результате нападения и как вторжение скажется на ходе боевых действий в Донбассе.