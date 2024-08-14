Украинские войска разрушили храм в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушили Вознесенский храм-часовню, который располагался в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

РПЦ привела рапорт митрополита Курского и Рыльского Германа, который был адресован патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В нем священнослужитель сообщил, что ситуация в регионе остается сложной и тревожной.

Бои в приграничных районах Курской области идут уже больше недели. По данным Минобороны РФ, утром 6 августа украинские военные пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. 8 августа в оборонном ведомстве заявили о сражениях в Суджанском и Кореневском районах. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции.

9 августа в РПЦ сообщили, что обстрелы ВСУ повредили здания Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря, а также три сельских храма в Курской епархии.