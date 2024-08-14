Зеленский заявил о желании создать военные комендатуры в Курской области

Лидер Украины Владимир Зеленский выразил намерение установить военные комендатуры в Курской области. Об этом сообщил сам Зеленский в своих соцсетях.

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«Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур», — подчеркнул Зеленский в telegram-канале.

После совещания с кабинетом министров глава Украины добавил о необходимости рассмотрения создания военных комендатур в области для обеспечения безопасности и гуманитарной помощи.

На данный момент обстановка в Курской области характеризуется блокированием украинских сил на отдельных участках, последующим уничтожением мобильных групп противника и присутствием под контролем российских вооруженных сил. Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов сообщил, что большая часть сил и средств ВСУ уже уничтожена, нарушители перекрывают территорию, а также остановлены в Курской области.