Министерство обороны России показало видео, как бойцы двух бригад Вооруженных сил Украины сдались в плен российской армии. Отмечается, что на кадрах военнослужащие 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Согласно данным ведомства, украинские солдаты сдались в плен в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок в Курской области.

Ранее российское оборонное ведомство информировало, что ВС РФ пленили 18 бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что их взяли в районах трех населенных пунктов.

В США задались двумя вопросами касательно действий ВСУ в Курской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что украинские власти не смогли достичь главной цели атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Киев не смог отвлечь российские силы от Донбасса и Слобожанщины, пояснила она.

Дипломат добавила, что атаки ВСУ на российскую территорию при соучастии покровителей из стран НАТО лишь полностью подтверждают актуальность целей спецоперации. Также она отметила, что наступление на Курскую область связано с провалами, которые терпят украинские войска в Донбассе. По ее словам, крах «насквозь прогнившего изнутри режима» Киева, подпитываемого Западом, — только вопрос времени.