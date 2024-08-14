Российские морпехи захватили канадскую бронемашину ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы Черноморского флота (ЧФ) захватили броневик Roshel Senator канадского производства в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что военнослужащим 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ удалось заполучить трофей в ходе боя у одного из населенных пунктов. Броневик перегнали своим ходом в тыловой район. Также удалось захватить образцы автоматического оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи производства западных стран.

«Вот что происходит с теми, кто пришёл на русскую землю. Их просто здесь бросили свои же товарищи, не эвакуировали. Никому они здесь не нужны... Вот к нам в гости заехала 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Вот, что с ними произошло, как-то так», — сказал российский военнослужащий в опубликованном видео, снимая тела украинских солдат.

Минобороны добавило, что, по словам черноморцев, враг бросает на поле боя даже легко поврежденную технику. Отступая, они не забирают тела погибших.