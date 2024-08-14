В городе Судже Курской области зафиксированы случаи мародерства со стороны бойцов Вооруженных сил Украины. Видео, на котором они демонстрируют свою добычу из местного магазина, было опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На записи видно, как украинские солдаты проходят между рядами супермаркета, набирая различные товары. Один из них показывает содержимое своей тележки, в которой находятся упаковки сока, газировка и снеки.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что военнослужащие Вооруженных сил России завершают блокирование подразделений ВСУ, которые зашли на территорию Курской области. По его словам, российские войска держат ситуацию в регионе под контролем.

Алаудинов рассказал, кто контролирует Суджу

До этого командир «Ахмата» заявил, что российские военные взяли под контроль обстановку под Курском. По его словам, бесконтрольное передвижение ВСУ на этом направлении уже остановлено.

Также военкор Александр Коц сообщил, что в Курскую область для защиты границ России перебросили добровольцев. По его данным, в бой уже вступили бойцы интернациональной бригады «Пятнашка», батальонов «Инжир», «Сармат», «Че Гевара». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.