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Под Суджей уничтожен известный разведчик подразделения ГУР "Химера" Крупский

Под Суджей ликвидирован известный разведчик подразделения ГУР МО Украины "Химера" Владимир Крупский. Об этом сообщает военкор Руслан Татарский.

Под Суджей уничтожен известный разведчик подразделения ГУР "Химера" Крупский
© Российская Газета

Известно, что в прошлом боевик был представителем сообщества одесских "ультрас" (футбольных хулиганов).

Напомним, что сейчас российские бойцы громят врага в Курской области. 13 августа группа "Аида" спецназа "Ахмат" за полчаса уничтожила две БМП Bradley и две бронемашины Humvee с десантом ВСУ, а также более 20 военнослужащих в укрытиях.

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