Под Суджей ликвидирован известный разведчик подразделения ГУР МО Украины "Химера" Владимир Крупский. Об этом сообщает военкор Руслан Татарский.

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Известно, что в прошлом боевик был представителем сообщества одесских "ультрас" (футбольных хулиганов).

Напомним, что сейчас российские бойцы громят врага в Курской области. 13 августа группа "Аида" спецназа "Ахмат" за полчаса уничтожила две БМП Bradley и две бронемашины Humvee с десантом ВСУ, а также более 20 военнослужащих в укрытиях.