При выполнении боевого задания погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Александр Мигуля. Об этом сообщает 40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Газета.Ru

«При выполнении боевого задания по защите территориального пространства Украины погиб командир авиационного звена эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля», — сообщило в соцсетях община украинского города Мена Черниговской области. Информация о потере МиГ-29 и гибели пилота не была официально анонсирована ни вчера, ни сегодня. Ura.Ru

27-летний капитан ВСУ служил в бригаде, получившей в 2022 году прозвище «Призрак Киева», совершил более 160 боевых вылетов и был удостоен орденов «За мужество» ІІ и ІІІ степени. В подразделении не уточнили обстоятельства гибели пилота. Lenta.ru