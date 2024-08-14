ВС России поразили топливную базу военной техники ВСУ

Российские войска поразили топливную базу военной техники украинской армии. Об этом сообщает в официальной сводке Минобороны РФ.

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"Поражены: топливная база военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Также в Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны в течение суток сбили четыре тактические ракеты "Точка-У", две французские управляемые авиабомбы Hammer и три реактивных снаряда HIMARS производства США.

В ночь на 14 августа сообщалось о взрывах в городе Глухов, расположенном в Сумской области Украины.