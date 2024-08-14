Вооруженные силы Украины сталкиваются с катастрофическими проблемами на территории ДНР, в частности на Покровском направлении, сообщила в своем Telegram-канале депутат Рады Марьяна Безуглая. News.ru

По ее словам, из Торецка главнокомандующим ВСУ Александром Сырским была снята бригада десантно-штурмовых войск, которая стабилизировала оборону после необоснованной, как считает Безуглая, ротации другой бригады, и это привело к хаотичной обороне города неопытными подразделениями — по ее мнению, треть населенного пункта контролируется Российской армией. Lenta.ru

«Второй пример: ротации на Покровском направлении, которые уже привели к катастрофическим последствиям: Мирноград находится в девяти километрах от фронта и за 2,5 года не был подготовлен к обороне», — написала парламентарий. Газета.Ru