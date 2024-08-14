После зачистки украинских сил в Курской области российская армия пойдет в наступление по ключевым направлениям в зоне спецоперации. Среди них и херсонское, где ВС РФ выйдут на правый берег Днепра, приблизившись к Херсону. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил корреспондент издания «Украина.ру» Василий Ткач.

«Что касается Курской области. Я думаю, что там будет постепенное наращивание давления на группировку [ВСУ]. <…> Стратегически, поражение ВСУ мне кажется неизбежным уже достаточно давно, просто это является вопросом времени. <…> Выход на Днепр — это задача минимум. Она будет достигнута со временем, возможно, даже в этом году», — заявил Ткач.

Военкор уточнил, что после ликвидации ВСУ в Курской области российские войска выйдут к правому берегу Днепра, где располагается Херсон. В 2022 году ВС РФ отвели войска с правобережья Днепра по инициативе в то время главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Эта мера была принята с целью сохранения жизни российским военным и гражданского населения из-за возможного удара Украины по Каховской ГЭС. Поток воды из нее мог создать обширные зоны затопления, что являлось потенциальной угрозой для людей.

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Также председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой в беседе с URA.RU рассказывал, что Шойгу решил занять левый берег Днепра, что спасло Херсон, его население и военных РФ от затопления. По его мнению, действия российского командования являлись логичными при том, что украинское командование готово было подорвать Каховскую ГЭС, даже если бы это уничтожило херсонскую территорию.