Николай Стаськов заявил НСН, что ВСУ не будут стягивать резервы к Курской области из-за больших потерь. В течение месяца российские силы окончательно выбьют ВСУ из Курской области, заявил экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.

Одной из целей наступления ВСУ в Курской области был захват Курской АЭС в Курчатове к 11 августа, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. После этого Киев, по его словам, планировал выйти на переговоры с РФ и предъявить ультиматум, но ВСУ в итоге задачу не выполнили и потеряли большую часть задействованной военной техники. Стаськов заверил, что сил и средств у российской армии хватает, а вот ВСУ несут потери.

«Точное время указать сложно, сколько нам потребуется, чтобы выбить ВСУ с нашей территории. Я думаю, что в течение месяца-полтора вопрос будет решен. У нас достаточно сил и средств, просто сейчас нужно организоваться. Во-первых, стабилизировать обстановку, чтобы движения не было вглубь Курской области, во-вторых, отсечь наступательные действия в целом. Сил хватит, чтобы нанести поражение, окружить группировки, которые там останутся. Никакого движения ВСУ вперед больше не будет, это был временный успех, если можно это считать успехом. Мы просто не ожидали, что они пойдут на мирных жителей», - объяснил он.

Стаськов заявил, что перспектив у ВСУ на российской территории нет, поэтому Киев вряд ли отправит туда новые резервы.

«У ВСУ могут быть резервы, которые они могли бы использовать, но вряд ли они будут их использовать, потому что у них и так большие потери. Они будут понимать это и отходить. Перспективы там у них нет. Президент наш принял решение, что никаких разговоров, будем уничтожать. Сейчас точно не договорятся, они сами бросили переговоры», - подытожил собеседник НСН.

Украинские силы не контролируют город Суджа в Курской области. Об этом ранее заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает «Радиоточка НСН».