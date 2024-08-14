Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов обратился к Владимиру Зеленскому. В своем Telegram-канале он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в атаке на Курскую область более 11 тысяч военных.

Он назвал украинского лидера «просроченным», подчеркнув, что «11 600 или 11 900 человек» и использованная украинской стороной техника не смогли выполнить задачу по захвату Курской области.

Ранее Алаудинов заявлял, что ВСУ по собственным планам 11 августа должны были захватить Курскую АЭС. После этого Киев собирался добиться переговоров с РФ и предъявить ультиматум. По его словам, сейчас ВС РФ уже завершают блокирование украинских отрядов на территории Курской области.

Алаудинов рассказал, кто контролирует Суджу

Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь захватить приграничный Суджанский район. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.