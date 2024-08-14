В издании The Economist предположили, что в случае ядерного конфликта Соединенные Штаты не смогут долго противостоять России, Китаю и КНДР. RT на русском

«Сейчас в Пентагоне сталкиваются с новым кошмаром: теперь довлеет не вчерашний страх перед одним большим ядерным врагом, а страх перед несколькими одновременно», - утверждает издание. Российская газета

Отмечается, что на фоне этих опасений администрация Белого дома начала подготовку к расширению своих ядерных сил. Наращивание ожидается в 2026 году, когда истечет срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях между США и Россией. News.ru