В России предложили давать отсрочку от армии одной категории граждан

В «Ростехе» предложили давать отсрочку от армии сроком на год выпускникам средних специальных учебных заведений и вузов, устраивающимся работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С инициативой выступил замгендиректора госкорпорации Николай Волобуев, пишет РБК.

Он объяснил, что, уйдя в армию сразу после учебы, молодые люди возвращаются, забыв все, что учили в течение трех-пяти лет.

«И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место, лояльность еще не сформирована», — подчеркнул Волобуев.

Замгендиректора «Ростеха» считает, что гражданам этой категории нужно отработать минимум год, применив полученные знания на производстве, для появления интереса и «приверженности к работодателю».

Ранее с аналогичной идеей выступил генпрокурор России Игорь Краснов. Он также подчеркнул необходимость дополнительного финансирования подготовки специалистов для их дальнейшего распределения на оборонные предприятия. По словам генпрокурора, чтобы ликвидировать кадровый голод, необходимо обучить молодых людей востребованным специальностям.