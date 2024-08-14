Военный корреспондент Василий Ткач заявил, что системы радиоэлектронной борьбы и ПВО постоянно совершенствуются и в России, и на Украине, из-за чего некоторые дроны могут долетать до отдаленных регионов РФ. Об этом он рассказал «URA.ru».

По мнению Ткача, для того, чтобы российские средства поражения беспилотников вышли на новый уровень, потребуется некоторое время. Военный корреспондент заявил, что на решение проблемы уйдет «определенное количество месяцев».

«Проблема с беспилотниками будет купирована, как была в свое время купирована проблема с HIMARS и другими американскими вооружениями. Нужно время», - заявил Ткач.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что с начала 2024 года более 720 мирных жителей получили ранения в результате атак украинских беспилотников. По данным МИД, жертвами атак стали 124 человека. Наибольшее число погибших и пострадавших зафиксировано в Белгородской области и ДНР.