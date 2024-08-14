В руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о необходимости атаки на ливанскую «Хезболлу». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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«Внутри Израиля есть раскол», — пишет издание.

В качестве аргументов источник сообщает, что министр обороны Йоав Галант придерживается мнения о своевременности прекращения огня в Газе, что в итоге приведет к освобождению заложников и поможет снять напряженность на северной границе Израиля. Это поспособствует возвращению пленных израильтян домой.

А в свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не хочет войны, но пообещал «большую плату» в ответ на атаку.

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Кроме того, издание отмечает рост действующих и бывших сотрудников службы безопасности, а также центристов, правых и крайне правых политиков, которые придерживаются мнения о необходимости предпринять «наступательные действия» в отношении «Хезболлы» со стороны Израиля.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности на фоне публикаций о возможном ударе со стороны Ирана.