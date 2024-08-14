Spiegel: в Германии расследуют возможную диверсию в отношении Бундесвера

Правоохранительные органы Германии проводят проверку на предмет возможной диверсии в казармах бундесвера в Кельне. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным журнала, не исключается, что было совершено несанкционированное проникновение в казармы, водопроводная вода на территории воинской части может быть загрязнена. Военных и гражданских лиц призвали не употреблять питьевую воду.

Отмечается, что в настоящее время никому из личного состава не разрешается входить на закрытую территорию.

Службу в казармах, расположенных недалеко от аэропорта Кельна, несут 4300 солдат и 1200 сотрудников командных ведомств бундесвера.

В апреле сообщалось, что Германия представила самые серьезные военные реформы со времен Холодной войны, включая возможное возрождение призывной службы в армии. Выступая 4 апреля в Берлине по случаю 75-летия НАТО, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что подписал приказ о реорганизации немецкой армии «сверху донизу».