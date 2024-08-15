Соратник Кадырова оценил силы ВСУ в Судже

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не контролируют город Суджа в Курской области на 100 процентов. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24».

© Lenta.ru

«В Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100 процентов», — заявил Алаудинов.

По его словам, силы ВСУ с каждый днем тают, несмотря на временное преимущество за счет сосредоточения большого количества ресурсов на один участок.

Соратник Кадырова заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Ранее Алаудинов сообщил о зачистке от ВСУ села Мартыновка в Курской области. Еще в двух населенных пунктах зачистка продолжается, добавил он.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются 10-й день — ВСУ перебросили более 11 тысяч украинских военнослужащих в регион. По последним данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.