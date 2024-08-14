Алаудинов рассказал, кто контролирует Суджу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не контролируют Суджу, в городе находятся подразделения Минобороны РФ, идут активные боестолкновения с противником. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Сегодня в Судже находятся и подразделения Минобороны России, вокруг и в некоторых частях города находится противник. Там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что это он ее реально не контролирует", - сказал он в эфире Первого канала.