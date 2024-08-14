Украинская армия планировала 11 августа захватить АЭС Курчатов, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

«Получили мы весь расклад по самой операции, которая готовилась... Ну и что я могу сказать Зеле просроченному? 11 числа надо было взять АЭС Курчатов, сегодня - 14 число», — сказал он.

Алаудинов также заявил о завершении блокирования ВСУ на территории Курской области.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли в регионе до 420 военных.